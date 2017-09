Limburgse burgemeesters ongerust over betonstop: "Limburg mag geen park worden" 

Op het provinciehuis in Hasselt is er vanmorgen een overleg met alle gemeentebesturen over de ruimtelijke ordening in Limburg. De Limburgse burgemeesters zijn ongerust over de plannen van de Vlaamse regering. Afgelopen zomer moesten de Vlaamse gemeenten aan bevoegd minister Joke Schauvliege (CD&V) laten weten welke woonuitbreidingsgebieden ze willen schrappen. In Limburg hebben 34 van de 44 gemeenten geantwoord.

Veel Limburgse gemeenten zijn niet happig om woonreserve te schrappen. "We zullen enkele woonuitbreidingsgebieden in natuurgebied niet ontwikkelen", zegt Maurice Webers (SP.A), burgemeester van Beringen. "Het is voor ons als lokaal bestuur erg moeilijk om tegen mensen te zeggen dat hun grond plots minder waard is. Vlaanderen moet zijn huiswerk beter maken en met compensaties over de brug komen."