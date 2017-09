De 13 baby's van de vondelingenschuif

Marie

Vier jaar na de oprichting van de vondelingenschuif is Marie de eerste baby die terechtkomt bij Moeders voor Moeders. Haar mama belde de noodlijn van de organisatie op 25 juni 2004. Ze meldt dat ze aan het bevallen is, maar het kind niet wenst. Een dokter wordt ter plaatse gestuurd en redt het leven van zowel de mama als het kind. Kort na de bevalling verdwijnt de Marokkaanse moeder voorgoed.

Thomas De Kleine

Op 17 november 2007 wordt Thomas De Kleine achtergelaten. Hij is het eerste kindje dat aangetroffen wordt in de vondelingenschuif. Thomas was toen 5 à 6 dagen oud. De mama van Thomas nam een stempel met voetafdruk van het kindje om later mogelijk contact op te nemen. Thomas woont nu bij een adoptiegezin en heeft een nieuwe naam.

Michaël De Kleine

Op 18 juli 2009 vond vzw Moeders voor Moeders opnieuw een jongetje in de vondelingenschuif. Het kindje was in een dekentje gewikkeld en was vermoedelijk twee dagen oud. De mama nam een puzzelstukje mee om later haar band met de baby te bewijzen.

Adriaan De Kleine

In de zomer van 2012 wordt Adriaan achtergelaten. De baby woog 3,3 kilogram en was 52 centimeter groot. Adriaan werd opgevangen in een gastgezin dat uiteindelijk besloot om hem te adopteren.

Herenigd met mama

In dezelfde zomer werd een tweede baby in de schuif gelegd. Maar twee weken na de feiten had de mama zich bedacht. Beiden werden snel herenigd.

Pieter De Kleine

Begin november 2012 ligt een baby zonder kleertjes, maar gewikkeld in een dikke plaid in de vondelingenschuif van Moeders voor Moeders. Pieter is de zesde baby die terechtkomt bij de organisatie. Het jongetje woog 3,9 kilogram en was 52 centimeter groot.

Jules

Baby nummer zeven is Jules. Hij wordt gevonden begin december 2013. Zijn mama nam de enveloppe met het puzzelstukje mee, maar liet verder niets horen. Jules werd intussen geadopteerd.

Louise-Marie

Begin april 2015 wordt er opnieuw een meisje gevonden in de schuif. Louise-Marie was toen nog geen dag oud en verkeerde in goede gezondheid.

Maarten

Maarten is de negende vondeling die aangetroffen wordt in de vondelingenschuif in Antwerpen. De baby, die geen 24 uur oud was toen hij werd gevonden, woog 2,9 kilogram.

Anna

Anna werd afgelopen winter in de vondelingenschuif gelegd. Haar mama heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om haar identiteit achter te laten.

Theo, Simon en Felix