Ward Verrijcken heeft drie films gekozen uit het rijke aanbod dat deze week uitkomt in de Belgische bioscopen. Het niveau schippert van meesterlijk tot compleet erbarmelijk. De drie geselecteerden zijn "Loveless", een metafoor voor het huidige Rusland van Poetin, het vervolg op de klimaatdocumentaire van Al Gore "An inconvenient sequel: truth to power" en de onbekende Vlaamse film "Alleen Eline".