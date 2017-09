De Lijn onderzoekt zelfrijdende elektrische busjes in Genk en Mechelen

Vervoersmaatschappij De Lijn gaat onderzoeken of autonome elektrische busjes haalbaar zijn in Mechelen en Genk. "We gaan ons informeren en voornamelijk kijken welke infrastructuur ervoor nodig is", zegt woordvoerder Tom Van de Vreken aan VRT NWS. In een latere fase zal bekeken worden welke lijnen in aanmerking komen en wordt overlegd met handelaars en buurtbewoners. Ook met Antwerpen en Leuven lopen gesprekken over de opstart van dergelijke studie.

Concreet wordt gedacht aan elektrische busjes die zelfstandig rijden -zonder chauffeur dus- aan een lage snelheid van 20 kilometer per uur. "Ze rijden op een kort, vast traject dat hiervoor is aangepast", klinkt het bij Van de Vreken. In de studie wordt vooral de ruimtelijke mogelijkheid bekeken. "We onderzoeken ook de gevolgen voor de mobiliteit en in hoeverre de reizigers bereid zijn om zo'n shuttle te nemen. De technologie is dezelfde als die in zelfrijdende auto’s die nu al wereldwijd worden getest."

Op Brussels Airport is de haalbaarheidsstudie wel al afgerond. Eind dit jaar wordt daar een constructeur gezocht om ook effectief met busjes zelf te testen. De luchthaven is privéterrein wat het testen minder complex maakt. "In een stedelijke omgeving is het minder gemakkelijk, maar dat houdt ons niet tegen om te starten met het onderzoek", aldus minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) in een persbericht. "De zelfrijdende bus is spitstechnologie die tot de verbeelding spreekt. Wij willen die verbeelding tastbaar maken."