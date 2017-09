Deze vijf landen kennen de grootste ongelijkheid tussen mannen en vrouwen

5. Afghanistan

Onderwijs

In het Centraal-Aziatische Afghanistan gaan meisjes gemiddeld 1,6 jaar naar school. Jongens spenderen er daarentegen 5,8 jaar op de schoolbanken. Bovendien heeft slechts 8,8 procent van de Afghaanse vrouwen boven de 25 jaar secundair onderwijs genoten. Dat is zo'n vijf keer minder dan hun mannelijke landgenoten, van wie 35.4 procent een secundaire opleiding heeft gevolgd. Inkomen en werk

In Afghanistan heeft 19,1 procent van de vrouwen boven de 15 jaar een job, tegenover 83,6 procent van de mannen. Een werkende Afghaanse vrouw verdiende in 2011 echter zes keer minder dan de gemiddelde Afghaanse man: 511 dollar tegenover 3,148 dollar. Politiek

Qua politieke participatie doet Afghanistan het opvallend goed: 27,4 procent van de parlementsleden is een vrouw.

AFP or licensors

4. Mali

Onderwijs

In het West-Afrikaanse Mali gaan meisjes gemiddeld 1,7 jaar naar school. Dat is bijna half zo lang als de jongens, die gemiddeld zo'n 3 jaar schoollopen. Bovendien heeft slechts 7,3 procent van de Malinese vrouwen secundair onderwijs genoten. Bij de mannen is dat iets meer dan 16 procent.

Inkomen en werk

Zowat de helft van de Malinese vrouwen heeft een job. Bij de mannen is 82,3 procent aan het werk. Een gemiddelde Malinese vrouw verdiende in 2011 echter minder dan de helft van haar mannelijke landgenoten: 1,349 dollar tegenover 3,071 dollar per jaar. Politiek

In Mali wordt slechts 8,8 procent van de zitjes in het parlement bezet door een vrouw.

3. Niger

Onderwijs

Nigerese meisjes gaan gemiddeld iets meer dan 1 jaar naar school, maar ook jongens brengen slechts 2,3 jaar door op de schoolbanken. Van alle vrouwen in het Afrikaanse land heeft 3,6 procent een secundair onderwijs genoten. Ook bij de mannen is dat een heel kleine minderheid van 8,4 procent. Inkomen en werk

In Niger is 40,2 procent van de vrouwen boven de 25 jaar aan het werk. Dat is minder dan de helft van de mannen, van wie zo'n 89 procent een job heeft. Het jaarlijkse inkomen van een werkende Nigerese vrouw bedroeg zes jaar geleden 481 dollar. Een man verdiende toen gemiddeld drie keer zoveel: 1,292 dollar. Politiek

Het Nigerese parlement wordt voor iets meer dan 13 procent bevolkt door vrouwen.

AFP or licensors

2. Tsjaad

Onderwijs

In het Afrikaanse Tsjaad brengen meisjes gemiddeld 1,2 jaar door op de schoolbanken. Een Tsjadische jongen gaat gemiddeld 3,4 jaar naar school. Slechts 1,7 procent van de vrouwen boven de 25 heeft er secundair onderwijs gevolgd. Bij de mannen is zes keer zoveel: 9,9 procent. Inkomen en werk

Opvallend: 64 procent van alle Tsjadische vrouwen boven de 15 jaar is aan het werk, tegenover 79.3 procent van de mannen. Vrouwen verdienden er in 2011 echter opvallend minder dan mannen: 1,581 dollar tegenover 2,400 dollar per jaar. Politiek

Vrouwen maken 14,9 procent van het Tsjadische parlement uit.

1. Jemen

Onderwijs

In Jemen, het armste land van het Arabische schiereiland, gaan meisjes gemiddeld 1,9 jaar naar school, tegenover 4,2 jaar voor de Jemenitische jongens. Van alle vrouwen boven de 25 jaar heeft 15,6 procent er secundair onderwijs genoten, tegenover 33.2 procent bij de mannen. Inkomen en werk

Zo'n kwart van de Jemenitische vrouwen boven de 15 jaar is aan het werk. Bij de mannen heeft zo'n 73,1 procent een job. In 2011 verdiende een vrouw in Jemen gemiddeld 1.045 dollar per jaar, een man gemiddeld meer dan drie keer zo veel (3,530 dollar). Politiek

De politieke inspraak van Jemenitische vrouwen is heel beperkt. Slechts 2 van de 100 parlementsleden in Jemen is een vrouw.

AFP or licensors

Ter vergelijking: België