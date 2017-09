Sinds april drie baby's achtergelaten in vondelingenschuif Antwerpen

Wel wil vzw Moeders voor Moeders nog kwijt dat bij één kindje de enveloppe met het puzzelstukje werd meegenomen. Het andere stukje blijft bij de baby. Op deze manier kunnen de ouders later contact opnemen met de vondelingeschuif om informatie te krijgen over het kindje. Maar ook de ouders die geen puzzelstukje hebben meegenomen, kunnen nog in alle anonimiteit terecht bij de organistatie.

Sinds de melding van vondeling Anna, begin april 2017, zijn er opnieuw drie kindjes achtergelaten in de vondelingenschuif in Borgerhout. De 3 jongetjes kregen de tijdelijke namen Theo, Simon en Felix. In het belang van de kinderen wordt er geen verder informatie gegeven.

13 kindjes achtergelaten op 17 jaar tijd

De Antwerpse vondelingenschuif van Moeders voor Moeders bestaat sinds 2000. Intussen werden er 13 kindjes achtergelaten. De schuif is bedoeld voor radeloze ouders die geen enkele uitweg meer zien. "We stellen vast dat de moeders van onze vondelingen hun kinderen achterlaten in complete onmacht. Ze leven maandenlang met een geheim dat ze verbergen voor de buitenwereld. Dit tot er geen andere optie meer is", zegt Katrien Beyers van Moeders voor Moeders.

Pleidooi voor meer vondelingenschuiven

Op basis van gegevens die de organistatie heeft via hun noodlijn of contacten met afstandsmoeders, blijkt dat 80 procent van de achtergelaten kindjes niet uit de Antwerpse regio komt. Daarom pleit Moeders voor Moeders voor vondelingenschuiven in heel België. De organisatie is dan ook teleurgesteld dat het initiatief in de Brusselse gemeente Evere als "overbodig" en "aanzetten tot criminaliteit" wordt gezien. "Het vondelingenluik is niet de gedroomde oplossing voor radeloze moeders. Er zijn alternatieven, alleen stellen we vast dat lang niet iedereen de weg naar die alternatieven wil, kan of durft vinden", zegt Katrien Beyers.

Een kind te vondeling leggen in ons land is echter strafbaar. In Duitsland daarentegen wordt het verschil gemaakt tussen een kind achterlaten op een veilige plek, wat niet strafbaar is, of een onveilige plek, wat wel strafbaar is.

Al denkt Moeders voor Moeders dat het nog beter zou zijn om anoniem bevallen in ons land mogelijk te maken. "Er gaan geregeld stemmen op om discreet bevallen mogelijk te maken, maar dan moet de mama nog altijd de gevens achterlaten. De mama's die naar het vondelingenluik komen willen anoniem blijven. Daarom dat we misschien moeten doen zoals in Frankrijk, waar anoniem bevallen mogelijk is."