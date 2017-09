Ongeval op Antwerpse ring stuurt ochtendspits in de war

Volgens Bruyninckx groeit de file zeer snel aan. Het is al enkele kilometers aanschuiven vanaf Berchem. Op het noordelijk deel van de Antwerpse ring richting Stabroek is de Liefkenshoektunnel daarom tolvrij gemaakt, voor zolang dat nodig blijkt. Bruyninckx raadt wie dat kan wel aan om het noordelijke deel van de ring te vermijden en om te rijden via de R2.