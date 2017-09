Peeters over discussie effectentaks: "Risico dat alles van zomerakkoord terug op tafel komt"

De effectentaks was in het licht van fiscale rechtvaardigheid een belangrijke verwezenlijking van CD&V afgelopen zomer in het begrotingsakkoord. De taks - van 0,15 procent op effectenrekeningen van boven de 500.000 euro -moet 254 miljoen opleveren aan de staatskas.

Maar over enkele basismodaliteiten van de taks bestaat nog grote verwarring. Zo is het niet duidelijk of de taks op het hele bedrag zal moeten worden betaald, dan wel enkel op het bedrag boven de 500.000 euro. En zullen ook kleine familiebedrijven de taks op hun effecten moeten betalen? De N-VA, de partij van bevoegd minister Van Overtveldt, stelt zich meer en meer vragen over de taks.



En dat is niet naar de zin van CD&V-vicepremier Kris Peeters. "Het zomerakkoord bevat ongelooflijk veel positieve maatregelen. En dat is een geheel. Wanneer er een probleem komt over een belangrijk stuk, loop je het risico dat alles terug op tafel komt. Dat moet te allen prijze voorkomen worden", aldus Peeters. Een hint naar de hervorming van de vennootschapsbelasting, een stokpaardje van de N-VA in het zomerakkoord.