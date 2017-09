Dieven! Inbrekers! Het zijn Roemenen of Bulgaren!

Ik weet ook wel dat ik in een dorp woon en dat het niet de wereldproblemen zijn die op straat, aan de haag, aan de glasbol of bij de kapper over de tong gaan. Dat is allemaal veel te ver van ons bed. Behalve als het over "de vreemdelingen" (ook wel de vreemden genoemd) gaat, want die zijn inmiddels in ieder Vlaams dorp zichtbaar.

Veel vaker wordt er gepraat over de almaar langere wachttijd aan de slagboom van de spoorweg. Of over de vrouw die dronken over de straat liep, met een nat gepiste broek. En die daarna op een bank in slaap was gevallen, aan de poort van de kleuterschool nota bene! Maar hét gespreksonderwerp vanmorgen was de jacht op inbrekers van de avond voordien.



Ik had rond etenstijd een paar keer blauwe zwaailichten zien passeren maar er geen acht op geslagen. Toen ik tussen licht en donker nog gauw naar de brievenbus van De Post wilde lopen, zag ik nog net een politieauto de hoek omdraaien. En even later, wat verderop, nog eens. Wat zou er gebeurd zijn? begon ik mij af te vragen. Er stonden nog mensen op straat, wat zelden gebeurt, eenmaal de herfst haar opwachting heeft gemaakt.

"Inbrekers!" riep Willem mij al vanop twintig meter toe.

Dat er jacht werd gemaakt op dieven. Veel geluk met de dievenjacht, bedacht ik, want in de heide die achter de huizen begint kan elke dief met wat geduld zichzelf onzichtbaar en onvindbaar maken. "Waar gaan we naartoe?!" zei Maria die nooit veel zegt maar mij altijd vriendelijke toeknikt van achter haar kanten gordijntjes.