Zwaartekrachtgolven voor de vierde keer waargenomen

Voor de Europese Virgo was de waarneming een primeur. Virgo, die een uitgebreide update heeft gekregen en nu de Advanced Virgo heet, was nog maar twee weken opnieuw bezig met het verzamelen van wetenschappelijke gegevens. Door een aantal tegenslagen had de update langer geduurd dan gepland.

Volgens het Franse Nationaal Onderzoekscentrum CNRS was de LIGO-detector in Louisana de eerste om de vierde zwaartekrachtgolf op te pikken. Die in de staat Washington volgde acht duizendsten van een seconde later, en nog eens zes duizendsten van een seconde later was de Virgo aan de beurt.

LIGO staat voor "Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory", Virgo verwijst naar de Virgo-cluster, een groep van zo'n 1.500 sterrenstelsels in het sterrenbeeld Virgo. De detector ten zuidoosten van Pisa verenigt 250 natuurkundigen, ingenieurs en technici uit twintig Europese laboratoria.

GW170814, zoals de nieuw ontdekte zwaartekrachtgolf is gedoopt (Gravitational Wave en de datum), is veroorzaakt in de laatste ogenblikken van de versmelting van twee zwarte gaten die 31 en 25 keer zo zwaar waren als de zon (Illustratie bovenaan: twee zwarte gaten cirkelen rond elkaar en stralen zwaartekrachtgolven uit). Uiteindelijk bleef er één zwart gat over dat 53 keer de massa van onze ster heeft. Het energie-equivalent van 3 keer de massa van de zon is in de vorm van zwaartekrachtgolven uitgestraald.

De botsing vond plaats op zowat 1,8 miljard lichtjaar afstand.