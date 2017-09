Moeder Merel De Prins: "Mokerslag, dader mag zijn verantwoordelijkheid niet ontlopen"

Muhammed Aytekin werd begin dit jaar veroordeeld tot vijf jaar cel omdat hij de twaalfjarige Merel De Prins doodgereden had en daarna weggevlucht was. Maar in maart werd hij alweer vrijgelaten omdat hij een oogziekte had die enkel buiten de gevangenis behandeld kon worden. Die beslissing werd gisteren herroepen. Hij moet dus opnieuw naar de cel, maar voorlopig is hij onvindbaar.

De moeder van Merel De Prins heeft nu gereageerd op het nieuws. "Het kwam als een mokerslag in ons gezicht. Hij mag zijn straf niet ontlopen, hij moet zijn verantwoordelijkheid opnemen, maar dat heeft hij nooit gedaan. Hij denkt dat hij als God boven de wet staat." Tegelijk zijn de ouders niet verbaasd dat Aytekin nu verdwenen is. "Na het ongeval had de man al eens vluchtmisdrijf gepleegd, nu vlucht hij opnieuw. Hij onttrekt zich aan justitie. Misschien is hij verdwenen om nooit meer terug te komen", zegt de advocaat van de ouders Pascal Nelissen Grade.

Justitie had volgens hen ook meer kunnen doen. De ouders willen niet met beschuldigende vinger wijzen, maar zijn wel al hun vertrouwen kwijt.