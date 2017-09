De Playmates van Hefner: van Marilyn Monroe tot Joyce De Troch

Playboy heeft een Nederlandstalige versie en daarin prijkten niet alleen Nederlandse deernes. Zo stonden de volgende Vlaamse sterren op de cover: Wendy Van Wanten, Katia Alens, Joyce De Troch, Tanja Dexters, Betty (Owczarek), Brigitta Callens, Phaedra Hoste, Ann Van Elsen, Jess Donckers en Lesley-Ann Poppe.



Vooral de passage van Van Elsen ging niet geruisloos voorbij, want de voormalige Miss België wilde niet zomaar naakt poseren. Ze wilde de fotoshoot koppelen aan het goede doel. Het blootblad zei uiteraard geen "nee" en Van Elsen kreeg 33.150 euro, een bedrag dat ze integraal afstond aan Music For Life voor drinkwater in ontwikkelingslanden. Achteraf liet Van Elsen duidelijk weten dat het eenmalig was.



Voor wie het niet eenmalig was: Tatjana Simic (Kees Flodder uit "Flodder") poseerde maar liefst 15 keer. Ook de Nederlandse Katja Schuurman, Leontien Ruiters (de echtgenote van Marco Borsato) en Patricia Paay prijkten in Playboy. De laatste keer van Paay was trouwens in 2009 toen ze 60 jaar oud was.

BELGA/WAEM

Strategische keuze om carrière te lanceren

Aan de overkant van de plas lieten actrices, zangeressen en topmodellen zich ook niet onbetuigd. "To do Playboy" is gewoon een (Amerikaanse) uitdrukking. Bo Derek, Kim Basinger, Shannen Doherty, Naomi Campbell, Lindsay Lohan, Sharon Stone, Eva Herzigova, Kim Kardashan, Cindy Crawford, Ursula Andress, Daryl Hannah, Drew Barrymore en Madonna (foto onder), allemaal passeerden ze de revue.



Sommigen stonden aan het begin van hun carrière - zo was Barrymore piepjong (19 jaar) - en konden een duwtje in de rug gebruiken.

De jongste was Elizabeth Ann Roberts