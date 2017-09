Een vermogensbelasting voor dummies

Waarom de effectentaks zo moeilijk ligt

Dat minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) niet staat te springen om die effectentaks in te voeren, is voor iedereen duidelijk. Dat hoeft ook niet te verbazen. In een interview afgelopen week verklaarde de minister dat het belastingstelsel in België nu al rechtvaardig genoeg is. “Onze belastingen zijn helemaal niet onrechtvaardig”, zo stelde hij. En verder: “En qua herverdeling moeten we ons geen probleem laten aanpraten dat er niet is. (…) Je mag rustig besluiten: in België dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten.” De minister vindt dan ook dat de belastingen op kapitaal en vermogen al hoog genoeg zijn.

Nochtans is het duidelijk dat N-VA alvast op dit vlak helemaal niet de “grondstroom” vertegenwoordigt. Uit alle peilingen blijkt dat een grote meerderheid (de cijfers variëren tussen 69% en 85%) van de Belgen voorstander is van een vermogensbelasting of van hogere bijdragen voor vermogens. Volgens een studie van onderzoekers aan de Katholieke Universiteit Leuven vindt 70,6% van de Belgen dat de belastingen op de hoogste inkomens verhoogd moeten worden. Zoals de onderzoekers van de KUL dan ook besluiten, helemaal in tegenstelling tot wat de minister van financiën beweert: “Een roep naar een sterker herverdelend belastingstelsel loopt als een rode draad doorheen de resultaten.”

Een minister van Financiën die voor rechtvaardige fiscaliteit moet zorgen maar daar zelf geen voorstander van is, is natuurlijk een beetje zoals een klimaatontkenner aan het hoofd plaatsen van het milieuagentschap: Trumpiaanse politiek tot de hoogste graad. Daarom willen we de regeringspartijen die wél voorstander zijn van meer fiscale rechtvaardigheid graag raad geven over hoe ze de vermogende Belgen effectief meer kunnen laten bijdragen.