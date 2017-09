Effectentaks: de verkeerde kant op

De creativiteit kent geen grenzen als het gaat over het binnenhalen van belastinggeld. De budgettaire honger is bij onze overheden en regeringen (zes als ik het goed heb) nooit te stillen. In zovele internationale studies wordt nochtans aangetoond dat een goed functionerende samenleving op basis van een gezonde economie begint bij een performante en dus kostenefficiënte overheid die als voorbeeld optreedt op vlak van innovatie, bijvoorbeeld digitalisatie van de administratie, modernisering bijvoorbeeld van het onderwijs, klantgerichte service naar bedrijven en burgers. Het helpt daarbij zich op basis van een reëel gevoerd kerntakendebat te concentreren op haar bevoegdheden die men strategisch aanpakt, dat wil zeggen gericht op de langere termijn.

Transformatie

België is dringend toe aan een grondige transformatie om, net zoals onze ondernemingen doen, zich aan te passen aan de huidige en toekomstige noden en wensen. Technologie en ICT bieden tal van mogelijkheden om sneller en beter te doen met minder budget. Less is more. Dat moet dé ambitie zijn en niet meer die obsessie om steeds nieuwe inkomsten te zoeken bij burgers en bedrijven. België is een klein land en maxima worden bereikt cfr de Laffer-curve die aantoont dat vanaf een bepaalde taxatiegrens de absolute ontvangst vermindert. Net zoals duurzaamheid een terechte zorg wordt bij iedereen en zeker de millenniums, zal ook een bekwaam overheidsbestuur electoraal worden geëvalueerd. De ervaring bij elke stap belast te worden zal door onze inwoners niet lang meer geslikt worden. Vanaf het verdienen van een inkomen, het besteden ervan tot het sparen van het saldo komt de fiscus telkens om de hoek.

Contraproductief