Ex-hoofdredacteur Nederlandstalige Playboy: "Hugh Hefner begon aan tiende jeugd met komst viagra"

Doorheen de jaren ontmoette Heemskerk enkele keren de vannacht overleden Hugh Hefner. "Zo zag ik hem in Barcelona, tijdens een conferentie voor alle Playboyedities", zegt hij in "De ochtend" op Radio 1. "Hij zat op het podium, terwijl wij uit de zaal vragen mochten stellen. Iemand naast hem moest de vragen in zijn oor schreeuwen, want hij was toen al zo goed als doof."

Ik was onder de indruk van de kracht en energie van de beverige bejaarde man.

"Op dat moment was ik voor de eerste keer onwaarschijnlijk onder de indruk van de kracht en de energie van de man in kwestie", zo zegt hij nog. "Want hoewel het om een kleine, beverige en bejaarde man ging, was het toch een icoon in het tijdschriftenvak. Die man heeft echt iets betekend in het vak."

Een tweede ontmoeting kwam er in het befaamde Playboy Mansion, waar Hefner tot zijn dood woonde. "Daar zag ik een oude man die zijn best deed om nog kwik te lopen, maar dat was moeilijk. Hij ging er ook geregeld op de foto met veel te jonge vrouwen. Dan vraag je je toch af of hij niet beter op pensioen zou gaan en zich terugtrekken in het openbare leven, maar dat deed hij nooit. Met de komst van viagra begon voor hem zijn tiende jeugd. Wat mensen daarvan dachten, kon hem wellicht niets schelen."

Zijn invloed gaat verder dan de erotiek.