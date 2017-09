Gentse torenrij is twee "torens" rijker met 20 meter hoge kunstwerken op de Korenmarkt

Sint-Baafs, het Belfort en de Sint-Niklaaskerk krijgen gezelschap van twee hoge kunstwerken. Aan het kruispunt met de Donkersteeg, ter hoogte van de Hema, staat sinds afgelopen nacht "Broche" het werk van de Turkse kunstenares Ayşe Erkmen. "De plaatsing was spectaculair, want het werk moest over een tramkabel worden geheven", zegt projectcoördinator Astrid Van Ingelgom in "De ochtend". "Als je weet dat het werk zelf al 20 meter hoog is, dan is dat wel spectaculair."