Het creatieve lab van Hugo Matthysen: “Er is een verband tussen Edgar Allan Poe en Jehan en Petrick”

Meestal wel, ja. Zelfs als het over muziek gaat, is het tegenwoordig allemaal achter een computer. Maar voor de afwisseling gebruik ik af en toe nog wel eens een ouderwets blad papier.

Koffie drinken, sigaretten roken. En dan hangt het ervan af. Er zijn ook dagen dat ik niks doe, volledig niets. Alleen maar prullen, en wat surfen, en eens rondwandelen, of ergens naartoe rijden om twee schroefjes te kopen waarvan ik denk dat ik ze dringend nodig heb. Andere dagen bestaan voornamelijk uit mij zorgen maken omdat ik toch met een deadline zit en daar dan niets aan doen. En ook dagen dat ik volkomen bij mijn verstand ben, dan ga ik tamelijk snel aan de slag. Omdat de ervaring mij heeft geleerd, en ik denk dat dat in vele beroepen zo is, dat je tussen negen en elf vaak meer en beter kunt produceren dan de rest van de dag.

Ik kan daar zeker in meegaan, maar ik moet zeggen dat mijn dagen en weken en heel mijn professionele leven totaal ongestructureerd is.

Je zet je dan om negen uur aan je computer in het beste geval. Wat gebeurt er dan?

Als ik een stuk voor Humo moet maken, wat ik elke week doe, dan krab ik in mijn haar en vraag ik me af: waarover moet het nu in godsnaam weer gaan deze week. Want mijn voorkeur is gewoon een lichte band met de actualiteit. Dus het gebeurt wel eens dat ik dan een krant ga kopen, een koffie lezen, of ik surf wat rond op nieuwssites om te zien of er iets is dat mij opvalt, en waar ik iets mee kan aanvangen.

En dan begint een verhaal over prins Fipronil en prinses Fipronal bijvoorbeeld?

Bijvoorbeeld ja. Deze week gaat het om een bericht dat vanochtend in De Standaard stond, dat de fiscale controle op bedrijven min of meer wordt afgeschaft in ruil voor het ondertekenen van een convenant. Dus dan zie ik het als mijn plicht om daar iets bizars of wat dommigs over te schrijven.

Echte maatschappijkritiek komt er bij jou niet in hé?

Nee, dat is niet echt mijn ding. Misschien wel, laat ons zeggen, observaties.

En die komen ter plekke tot stand? Het is niet dat je er bijvoorbeeld in de auto zit over te tobben?

Ja, dat is bijna altijd op het moment zelf. Ik geloof niet in dingen opschrijven op bierkaartjes of notitieboekjes bijhouden met ideeën waar je dan later door kunt fietsen om te zien of er iets bruikbaars tussen zat.

Veel mensen zullen zich met mij afvragen waar je het blijft halen?

Misschien wil ik dat liever niet weten. Ik zal niet zeggen dat je een mentale afwijking moet hebben voor wat ik doe, maar misschien is daar toch een geestesgesteldheid voor nodig die maakt dat je sneller in staat bent om dingen langs een andere kant te bekijken.

En weet je waar die geestesgesteldheid vandaan komt?

Daar heb ik werkelijk geen idee van. Ik ben ooit verzeild op een studiedag in een psychiatrische instelling. Een van de psychologen daar had mijn werk bestudeerd. En die vond frappante gelijkenissen tussen wat ik schrijf en de denkbeelden van mensen die aan een psychose lijden.