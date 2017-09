Huizenprijzen stijgen het sterkst in minstens tien jaar

De FOD Economie baseert zich op de verkoopakten die werden verwerkt door het Kadaster van de FOD Financiën. De gegevens zijn dus iets ouder dan die van de Notarisbarometer, waar men zich baseert op de compromisakten bij de notaris.

De prijsstijging in de eerste jaarhelft is in elk geval opmerkelijk. De vastgoedprijzen gaan sinds 2010 in stijgende lijn, maar wel geleidelijker. "Dergelijke prijsstijging bij woonhuizen hebben we de jongste tien jaar nog niet gezien", bevestigt men bij de FOD Economie.

En niet alleen klassieke woonhuizen werden flink duurder, ook villa's (+5,3 procent) en in mindere mate appartementen (+1,7 procent. "Bij deze categorieën hebben we de jongste jaren wel sterke prijsstijgingen gezien, maar voor villa's is het toch weer een grote sprong", geleden van 2010, zegt de FOD Economie. Een verklaring heeft men niet. Gemiddeld kost een woonhuis in België nu 220.920 euro, een villa 362.829 en een appartement 225.171 euro.

In Vlaanderen bleef de gemiddelde prijsstijging in de eerste zes maanden beperkt tot 4,2 procent voor een woonhuis en 3,8 procent voor een villa, tot respectievelijk 233.382 euro en 381.590 euro. Appartementen werden nauwelijks duurder (+0,6 procent), tot 229.442 euro.

De goedkoopste gemeenten van ons land bevinden zich allemaal in Wallonië. In Vlaanderen zijn de goedkoopste gemeenten Ronse, Menen en Heers. De duurste gemeenten bevinden zich vooral in en om Brussel, voor Vlaanderen gaat het dan weer om Kraainem, Sint-Martens-Latem en Hoeilaart.