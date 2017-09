Lesley-Ann Poppe: "Ik kookte voor Hugh Hefner bij hem thuis"

"Ik ben in de Playboy Mansion geraakt dankzij Pamela Anderson. Het was een gezellige avond: ik ben samen met Hugh en zijn drie vrouwen iets gaan eten, en daarna hebben we een film gekeken in zijn privé-filmzaal. "The dark knight" was dat", vertelt ze. "Ik vond het absurd om met hem aan tafel te zitten. Hefner is een icoon, maar toch is hij heel authentiek."

Tijdens die ontmoeting droeg Hefner zijn bekende kamerjas en pyjama. "Hij kwam heel rustig over, maar hij was dan ook al een stuk in de 80. Toch was ik onder de indruk, want ik zat wel met een legende aan tafel. Ik had toen de indruk dat die man gemakkelijk 100 kon worden, omdat hij zich bijzonder goed liet omringen en verzorgen. Er zijn veel mensen die niét kunnen terugblikken op z'n mooi leven."