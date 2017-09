Mexico raamt schade aardbeving op ruim 1,7 miljard euro

Dat heeft president Enrique Peña Nieto, die een snelle heropbouw belooft, woensdag gezegd.

De recentste van de twee aardbevingen trof onder meer de hoofdstad Mexico-Stad zwaar en veroorzaakte de meeste schade. De beving met magnitude 7,1 kostte op 19 september het leven aan 337 mensen, van wie er 198 omkwamen in de miljoenenmetropool. In de hoofdstad worden de reparatiekosten voor de gebouwen alleen al geraamd op 482 miljoen euro, de heropbouw van scholen zal naar schatting 626 miljoen euro kosten. Daarnaast raamt Peña Nieto dat in de staten Oaxaca en Chiapas 370 miljoen euro nodig is voor reparaties. Die regio's werden op 7 september getroffen door een beving met een sterkte van 8,2. Daarbij lieten 100 mensen het leven.

Door de bevingen werden in totaal ruim 1.500 kerken en historische gebouwen verwoest. Cultuurminister María Cristina García Cepeda raamt de restauratiekosten op ongeveer 340 miljoen euro. In de staten Puebla en Morelos werden bijvoorbeeld veertien 16de-eeuwse tempels en kloosters beschadigd die op de Werelderfgoedlijst van Unesco staan.