Noorse CEO achter omstreden reclamecampagne "Rich Meet Beautiful" opgeroepen voor verhoor

De reclamecampagne "Rich Meet Beautiful" zorgt al dagen voor ophef in ons land. De Noorse website wil studentes koppelen aan rijke mannen - of "sugar daddies". Verschillende steden hebben de campagne intussen verboden en het parket opende gisteren een opsporingsonderzoek. De speurders gaan nu na of de reclame illegaal is. Sigurd Vedal, de CEO van het Noorse bedrijf, heeft intussen een uitnodiging gekregen voor een verhoor.

De krant "Het Laatste Nieuws" heeft vanmorgen gemeld dat de campagne ingetrokken zou zijn. Gisteren had Vedal in "De Afspraak" moeten zitten, maar hij kwam niet opdagen.