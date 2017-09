Slimme camera betrapt vervuilende dieselwagens

Als een voertuig door de stralenbundel rijdt, dan zullen de moleculen in de uitstootgassen het uv-licht absorberen en zal de spiegel het licht van de stralen vervormd terugkaatsen. Aan de hand van de teruggekaatste stralen kan een computer berekenen hoeveel vervuilende moleculen de uitlaatgassen bevatten. De camera zelf - die apart staat - registreert de nummerplaten van de passerende voertuigen. Door alle gegevens samen te brengen, is het mogelijk te achterhalen welke voertuigen de uitstootnormen overtreden.

Sjoemelende autoconstructeurs

De camera is voorgesteld in het kader van een conferentie van het Europees Parlement, gewijd aan technologie├źn waarmee het mogelijk is sjoemelende autoconstructeurs te ontmaskeren (cfr. Dieselgate). Initiatiefneemster Kathleen Van Brempt hoopt dat dergelijke camera's in de toekomst in heel Europa gebruikt zullen worden. Zo kan worden nagegaan of autoconstructeurs zich wel aan de uitstootnormen houden. En hun wagens in het verkeer dezelfde uitstoot hebben als in de testruimte. ┬á