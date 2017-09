Waarom schiet Telenet plan om concurrentie aan te wakkeren af?  

1) Wat is het probleem op de telecommarkt?

De telecomregulator (BIPT) en de regionale mediaregulatoren moeten erover waken dat de telecommarkt goed werkt. Daarom maken ze om de drie jaar een analyse van de markt en bekijken ze wat de mogelijke problemen zijn. In de nieuwe marktanalyse, die begin deze zomer werd bekendgemaakt, stelt het BIPT dat op de markt voor breedbandinternet en digitale televisie er te weinig concurrentie is. Daardoor betaalt de Belg te veel voor de telecombundels. Dat zijn pakketten waarin je bijvoorbeeld internet, vaste telefonie en televisie samen neemt. Het BIPT vindt dat er maatregelen moeten komen om een duopolie vermijden, met andere woorden: vermijden dat de grootste twee spelers, Proximus en Telenet, de prijsconcurrentie zouden lamleggen.

2) Wat stelt de regulator voor?

Het komt erop neer dat de derde speler in ons land, Orange, sterker voor de dag moet kunnen komen. Orange is louter een mobiele speler, terwijl Proximus en Telenet/Base alle netwerken hebben om internet, vaste en mobiele telefonie en televisie aan te bieden. Bij Telenet is dat kabel. Bij Proximus is dat glasvezel en op het eind de koperdraad die je huis binnenkomt. Sinds vorig jaar biedt Orange ook wel tv en internet aan en het huurt daarvoor de kabel van Telenet, die eerder door de overheid werd vrijgemaakt. Maar nu zegt de regulator: Orange moet ook vaste telefonie kunnen aanbieden via de kabel van Telenet. En Telenet moet ook breedbandinternet apart doorverkopen, in plaats van de huidige bundeling met digitale televisie. En dat moet ook goedkoper. Orange denkt dat het per klant 10 euro minder zal moeten betalen aan Telenet. Waardoor ook de prijs voor de consument mogelijk wat kan zakken en er dus meer concurrentie is.

3) Hoe reageert Telenet?

Telenet zegt dat de concurrentie wel degelijk werkt. Orange ziet bijvoorbeeld het aantal tv-abonnees stijgen, terwijl Telenet dit jaar alleen maar tv-klanten verloren heeft. Bovendien vindt Telenet het vreemd dat er net nu nog extra regulering voor televisie komt, op een moment dat er allerlei nieuwe technologieën op de markt komen. Je kan bijvoorbeeld nu al tv-kijken via VRT NU of Stievie en er is Netflix. Waarom dan nog digitale tv via de kabel extra gaan reguleren?

Telenet verwijst ook naar een recente studie van de Europese Commissie waaruit blijkt dat België in Europa koploper is wat betreft de dekking en de kwaliteit van de vaste telecomnetwerken. Telenet en Proximus investeren per hoofd meer dan in het buitenland. Daarom scoort de Belgische telecom­infrastructuur goed. Maar als netwerken almaar meer gedeeld moeten worden, zullen operatoren minder geneigd zijn om er zwaar in te investeren. En dan zal dat gevolgen hebben voor de kwaliteit van het netwerk.

4) Hoe moet het nu verder?