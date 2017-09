UAntwerpen lanceert patiëntendatabank om griepopstoten sneller te spotten

De onderzoekers zien in het project onder meer een mogelijkheid om sneller in te grijpen bij griepepidemieën. "We kunnen echt heel veel links leggen dankzij de grote hoeveelheid gegevens, en dat ook ontzettend snel want de data worden rechtstreeks doorgegeven", stellen ze. "Bij een stijging van het aantal griepgevallen kunnen we bijvoorbeeld tijdelijk en proactief meer artsen gaan inzetten in de huisartsenwachtposten."