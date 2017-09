Van Ranst: "Wie nu "griepje" heeft, heeft eigenlijk een verkoudheid"

Volgens virologen is het vanaf oktober nuttig om je te laten inenten. Oudere mensen wachten het best tot november, want dan zijn ze beter beschermd tegen een eventuele late uitbraak van het griepvirus. Een uitbraak wordt pas verwacht tegen het einde van het jaar of begin volgend jaar. Een precieze datum is moeilijk te voorspellen.

"Op dit moment is er geen enkel griepvirus in Europa", zegt Van Ranst. "Het griepseizoen is nog lang niet bezig." De viroloog benadrukt dat veel mensen die nu thuis zitten een verkoudheid hebben. "Vaak noemen we dat "een griepje", maar eigenlijk bestaat dat niet. Het is een bont allegaartje van verkoudheidsvirussen." Het is niet abnormaal tijdens deze periode van het jaar. "Twee à drie weken na het begin van het schooljaar heb je altijd veel verkoudheden."

Er bestaan twee soorten vaccins: een drievoudig en een viervoudig vaccin. "In een griepvaccin zitten een aantal onderdelen van de griepvirussen die circuleren", legt Van Ranst uit. "In een viervoudig vaccin zitten twee influenza a-stammen en twee b-stammen. In een drievoudig vaccin zitten twee a-stammen een b-stammen." Daar wordt telkens een b-stam gekozen. "Het is een beetje gokken. Dit jaar vrees ik dat het verkeerde erin zit, maar dat is afwachten tot de griep echt uitbreekt."