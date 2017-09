Nieuw "virtueel museum" over het Belgische oorlogsverleden tijdens WOII

De bedoeling is om betrouwbare en heldere informatie te bieden over het Belgische oorlogsverleden. In zijn eerste gedaante focust het online platform op twee complexe thema's . Enerzijds is er de collaboratie en de repressie, met de vele mythes die daarrond hangen, en anderzijds is er aandacht voor de moeilijkheiden van justitie in oorlogstijd. Het aanbod zal stelselmatig uitgebreid worden.



Het CegeSoma richt zich met Belgium WWII op een breed publiek. Er is ruimte voor animatiefilms, virtuele tentoonstellingen, interviews met specialisten en virtuele tentoonstellingen.



Maar ook de professionele bezoeker kan er terecht met zijn vragen. Zo moet het ook een tool zijn voor journalisten, politici, onderzoekers en studenten die vaak op korte termijn een antwoord op hun vragen zoeken. De website wordt volledig uitgewerkt in het Nederlands en Frans. Bepaalde bijdragen zullen ook in het Duits verschijnen.

Meer informatie op www.belgiumWWII.be.