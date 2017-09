VRT stuurt Laura Groeseneken naar Eurovisiesongfestival in Lissabon

Ze is 27, komt uit Leuven en zit al meerdere jaren in het vak als singer-songwriter: Laura Groeseneken, de zangeres die de VRT in 2018 naar het Songfestival in Lissabon stuurt. België is daarmee het eerste land dat zijn kandidaat voor volgend jaar bekendmaakt. Dat gebeurde vanavond in "Van Gils & Gasten" op Eén. Meteen zette Groeseneken haar zangtalent in de verf met een Engelstalige cover van "Amor pelos dois", het lied waarmee Salvador Sobral het Songfestival dit jaar voor Portugal won. (Lees voort onder video)

Het grote publiek kan Groeseneken kennen van haar samenwerking met Ozark Henry (Piet Goddaer). Sinds 2014 staan de twee geregeld samen op het podium en schrijven ze ook samen nummers. Met Alex Callier van Hooverphonic schreef ze dan weer het nummer "Gravity" dat het modemerk Cacharel in een reclamecampagne voor parfum gebruikte. Onder de naam Sennek maakt ze ook solowerk. (Lees voort onder foto)

Bas Bogaerts

"Toen de VRT mij vroeg om naar het Songfestival te gaan, moest ik even nadenken", zegt Groeseneken. "Zo'n deelname heeft een grote impact. De voorbije jaren stond ik altijd achter Piet op het podium, nu krijg ik zelf een gezicht. Voor je die stap zet, moet je zeker zijn. Dankzij mijn ervaring met Piet voel ik me zeker genoeg om dit te doen. Hij is een goede mentor." Groeseneken is naar eigen zeggen altijd al een grote fan van het Songfestival. "Van jongsaf aan heb ik elk jaar gekeken. Mijn nonkel Eddy leende me altijd zijn compilatie-CD's waar ik voortdurend naar luisterde. Hij komt al zeker mee naar Lissabon!"

Een lied heeft Groeseneken nog niet. "De komende maanden wil ik hard werken om het juiste nummer te vinden. Ik wil het graag zelf schrijven, maar ik ga nummers van anderen niet meteen wegduwen. Welk soort lied het wordt, weet ik nog niet. Het kan een ballade zijn, maar even goed een uptemponummer. Ik wil echt verliefd worden op het lied. Ook aan de act wil ik mee sleutelen, maar dansen ga ik niet doen. Daar heeft niemand iets aan." "Ik hou enorm van de nummers die het Songfestival de voorbije jaren hebben gewonnen. Dat heeft me mee over de streep getrokken om dit te doen. Het is opnieuw een echt Song-festival. Mijn lievelingsnummer is "1944", het lied waarmee Jamala vorig jaar won voor Oekraïne. Sowieso hou ik van popsongs. Ik luister graag naar het werk van Scandinavische popprinsessen. Zo ben ik momenteel gek van "Don't kill my vibe" van Sigrid." Onder welke (artiesten)naam Groeseneken naar Lissabon trekt, is nog niet duidelijk. "Misschien ga ik als Sennek, maar dat zal van het lied afhangen. Misschien komt nog een heel andere naam uit de lucht vallen. Sowieso ga ik in het Engels zingen. In het Nederlands klinkt mijn stem niet zo mooi." (Lees voort onder foto)



Bas Bogaerts

Groeseneken komt uit een gezin van muziekliefhebbers, maar is de enige die zelf muzikaal actief is. Ze is grafisch vormgever en is halftijds aan de slag als visual merchandiser bij IKEA in Zaventem. "Die job combineer ik met mijn activiteiten als singer-songwriter." "Toen ik mijn baas van mijn Songfestivalavontuur op de hoogte bracht, deed ik dat zo stiekem dat ze dacht dat ik een zwangerschap zou aankondigen. Maar het was dus iets anders. Ze is erg blij voor mij. Ook mijn ouders zijn blij, maar zij reageerden in eerste instantie nogal bezorgd. Een normale reactie, denk ik. Ze staan wel volledig achter mij."