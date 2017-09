Tommelein: "Zwaardere belasting op nieuwe wagens niet verstandig”

De belasting is mogelijk een verklaring waarom de autoverkoop in Nederland daalt, en niet in België. Vlaams Minister van Begroting Bart Tommelein (Open VLD) vindt zo'n belasting geen verstandige keuze. Dat zei hij in “De Wereld Vandaag” op Radio 1.

"Op die manier vermijd je dat er nieuwe wagens gekocht worden die in de richting van milieuvriendelijkheid kunnen gestuurd worden", zegt Tommelein. "Wij hebben hier de BIV, de Belasting op de Inverkeerstelling, die volledig groen aan het sturen is. In Nederland kiest men ervoor om de bestaande wagens die tweedehands verkocht worden vrij te stellen van die belasting. Maar zo zullen oudere wagens langer blijven rijden." Dat we meer rijden dan Nederlanders wijt Tommelein aan het verschil in ruimtelijke ordening. "Die is helemaal anders dan bij ons. Wij wonen allemaal verspreid, waardoor we de auto wel meer moeten gebruiken.”

Autobezit versus autogebruik

Willen we minder wagens, of evenveel maar groener? We staan bovendien steeds langer in de file. Wat Tommelein betreft mogen er minder auto’s zijn. Hij vindt ook dat er wat kleinere auto's moeten zijn, of wagens die afgestemd zijn op het echte gebruik. “Veel mensen zitten elke dag in een grote auto terwijl de partner en kinderen ergens anders zijn. Die auto is in dat geval hooguit nodig om een keer per jaar op vakantie te gaan met het hele gezin.”

"Men moet dan ook het openbaar vervoer beter uitbouwen, en inzetten op nieuwe modellen als auto-delen. Dat is veel verstandiger dan zeggen, we gaan de aankoop van nieuwe wagens zwaar belasten. Want dan krijg je de situatie dat het hele wagenpark veroudert en bijgevolg meer vervuilt, en daar pas ik toch ook voor", besluit Tommelein.