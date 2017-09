Het aandeel Bekaert is een oudgediende in de Bel20. Bekaert is specialist in staaldraad. Het bedrijf heeft zijn wortels in Zwevegem, bij Kortrijk, maar is in de voorbije decennia uitgegroeid tot een wereldspeler. Wat zijn de troeven en de aandachtspunten voor Bekaert? Michaël Van Droogenbroeck bespreekt het met Tom Simonts, financieel econoom bij KBC.