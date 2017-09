Infocentrum voor transitmigranten en vluchtelingen vlak bij het Noordstation in Brussel

Enkele ngo's hebben voor drie maanden een gebouw ter beschikking gekregen van de stad Brussel. Onder meer Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Artsen zonder Grenzen en het Belgisch Rode Kruis van de Franstalige gemeenschap, willen de migranten een veilige ruimte bieden, waar ze ook de juiste info kunnen krijgen over hun rechten, vertelt Charlotte Vandycke, van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

Argwaan tegenover hulpverleners en overheid

De voorbije maanden hebben honderden migranten in het Noordstation en het Maximiliaanpark rondgedwaald, in de hoop een route te vinden om in het Verenigd Koninkrijk te geraken. Al die tijd hebben de verschillende organisaties teams uitgestuurd om hen te helpen. Ze deden verschillende keren een oproep aan de federale overheid om een dagcentrum te organiseren, maar uit schrik voor een aanzuigeffect wilde die daar niet op ingaan.