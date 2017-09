Europese Commissie wil internetgiganten fiscaal aanpakken

Critici wijzen al langer met beschuldigende vinger naar Amerikaanse internetgiganten zoals Facebook en Google. Die bedrijven betalen binnen de Europese Unie weinig belastingen dankzij het versluizen van hun winsten naar EU-lidstaten als Luxemburg of Ierland, waar het belastingtarief relatief laag is.

Met de steun van Duitsland, Italië en Spanje voert de Franse president Emmanuel Macron de forcing voor een Europese fiscale aanpak van Google, Apple, Amazon en consoorten. Hij wil dat de grote digitale spelers belastingen betalen in alle lidstaten waar ze omzet realiseren en niet enkel in de fiscaal gunstige landen waar ze gevestigd zijn.

De Europese leiders hebben het thema vandaag besproken tijdens de EU-top in Estland. En Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker heeft na afloop nieuwe regels aangekondigd. "We zijn van mening dat in de digitale sector belastingen moeten betaald worden waar dat het geval moet zijn, of het nu online dan wel offline is."

De Commissie zal daarom volgend jaar nieuwe regels voorstellen over "faire en effectieve belastingen die een level playing field voor alle spelers zullen voorzien", klinkt het. Niet alle lidstaten zitten echter op dezelfde lijn. Ierland bijvoorbeeld is tegen. Maar volgens Juncker zullen de Europese leiders wel tot een akkoord komen.