Gatz vindt bezoek van Dewinter en Wilders aan Molenbeek "ronduit walgelijk"

Filip Dewinter wil Geert Wilders een rondleiding geven in Brussel en Molenbeek. "Noem het een islamsafari", zegt hij aan Belga. "Een wandeling langs de plaatsen in Brussel die het ergst getroffen zijn door de islamisering." Wilders had Dewinter een maand geleden zelf gevraagd om hem rond te leiden in Brussel.

Volgens Dewinter wil Wilders met eigen ogen zien hoe het eraan toe gaat in wat ze allebei de "jihadhoofdstad van Europa" noemen.

"Wat Dewinter en Wilders van plan zijn, is voor mij ronduit walgelijk", reageert Sven Gatz. "Ze gaan als twee belhamels naar Molenbeek mensjes komen kijken." Volgens Gatz willen ze in de eerste plaats hun eigen vooroordelen bevestigd zien. "Dit is een gebrek aan respect voor de mens, tout court. Dewinter en Wilders willen het imago van Molenbeek alleen maar versterken.

Gatz zal proberen een afspraak te maken met Dewinter en Wildres om hen persoonlijk rond te leiden en te tonen dat Molenbeek ook een ander gezicht heeft, maar hij denkt dat het hen vooral te doen is om "een politieke show op de kap van andere mensen".