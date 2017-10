De Noorse koning Harald - oeps - doodverklaard en prins George is school al grondig beu

Harald volgt de Queen, Birgitta en Fabiola

In Noorwegen hebben ze van de week de wenkbrauwen gefronst toen plots koning Harald (80) werd doodverklaard door het nieuwsagentschap NTB. Vrijwel iedereen had meteen door dat het om een pijnlijke vergissing ging, want het was duidelijk een bericht dat op voorhand was klaargezet (voor het geval dat...) en waarbij een aantal zaken nog niet ingevuld waren (XXXX).



Het overlijdensbericht ging als volgt:

“Noorwegen is in de rouw. Koning Harald V is op XX-jarige leeftijd overleden. De koning stierf om XXXX (tijdstip) op XXXX (datum) in XXXX (thuis, ziekenhuis)."



Exact drie minuten later trok NTB het bericht in en excuseerde zich oprecht. "Onze redactie heeft een aantal obits voorbereid en die krijgen regelmatig een update. Tijdens zo'n update kampten we met een technisch mankement en werd het overlijden verspreid." Het Noorse hof zelf stelde iedereen achteraf nog eens extra gerust : "De koning is in prima conditie."

Harald is zeker niet de eerste die per ongeluk is doodverklaard. In 2015 stuurde een BBC-journalist een tweet de wereld in die de Queen liet overlijden. Vorig jaar meldde dan weer een Spaanse mediagroep dat de Zweedse prinses Birgitta -de zus van koning Carl Gustav- uit het leven was gestapt. Birgitta, die een woning heeft in Mallorca (vandaar de Spaanse berichtgeving), kon er niet mee lachen. "Ze zouden beter een beetje meer research mogen doen. God, wat kunnen ze toch stom zijn. Spijtig", reageerde de 79-jarige prinses (op onderstaande foto in het midden).



Wat kunnen media toch stom zijn

Ook ondergetekende verklaarde op deredactie.be in 2009 koningin Fabiola dood, terwijl die net herstellende was van een fikse longontsteking. Fabiola's biografie dook (enkel) op via de zoekfunctie door een technisch euvel, maar het kwaad was helaas geschied. Ik kan me dus levendig voorstellen hoe rot de Noorse redacteur zich moet gevoeld hebben toen hij of zij koning Harald doodverklaarde.

George heeft het principe van school al door

De Britse prins William grapte een paar weken geleden nog hoe lang het zou duren vooraleer zoon George (4) zou doorhebben dat school niet voor eventjes is, maar werkelijk voor alle dagen gedurende ettelijke jaren. En jawel, het prinsje wil er na drie weken al de brui aan geven.



George startte op 7 september op Thomas's Battersea in Londen. Papa William zet hem trouw elke ochtend met de auto aan school af. Het kereltje hoeft slechts halve dagen te gaan -zoals alle jonge starters- om te wennen. Toch is George het beu. "Ik heb hem juist naar school gebracht en hij wilde niet gaan", verklapte William aan een jonge moeder tijdens een officieel bezoek aan Buckinghamshire. Opa Charles liet eerder verstaan dat school erg goed is om je karakter te vormen "Het arme ding, hij wordt achtergelaten door zijn ouders...dat is altijd het probleem maar op het einde van de rit loont het", lacht en relativeert de kroonprins (zie video).



Prins Constantijn voorspelt internethype

De Nederlandse prins Constantijn, broer van koning Willem-Alexander én ambassadeur voor innovatie, voorspelt een mogelijk nieuwe internethype: blockchain genaamd. Hij deed dat op een congres in Den Haag en maakte de vergelijking met de beginjaren van het wereldwijde web. "We zitten op hetzelfde punt als in 1994, 1995. Toen had je bedrijven als Yahoo", vertelt de prins. Uiteraard waren er hypes, bubbels en werden er fouten gemaakt. "Maar na afloop blijven de echte sieraden over, de nieuwe Googles en Amazons."

We zitten op het (internet)punt van 1995

Constantijn benadrukt het belang van blockchain, een technologie om virtuele munten met elkaar te verhandelen. Daarbij kan je het geld zó programmeren dat je het alleen kunt uitgeven aan vastgelegde doelen. Er zouden al 17 miljoen gebruikers zijn. "Je kan bijvoorbeeld vanuit Nederland iemand uit Syrië helpen om voedsel te kopen. Je weet precies dat die persoon ook het geld krijgt, dat kan je controleren en je kan ervoor zorgen dat er geen fraude aan te pas komt", verduidelijkt de prins het systeem. Volgens Constantijn zullen bepaalde instellingen, zoals banken en hulporganisaties, niet verdwijnen maar zullen ze gewoon "een andere functie krijgen".



VIDEO Prins Constantijn legt het uit:



Albert van Monaco -met snor- steunt DiCaprio

Wat prins Harry met Meghan Markle kan, kan ik ook moet prins Albert van Monaco gedacht hebben. Hij liet op een liefdadigheidsbal in Monte Carlo de pers enkele tedere momenten met zijn vrouw Charlene Wittstock vastleggen. Merk op dat Albert gaat voor een nieuwe look, eentje met snor.



Olivier Huitel / Crystal Pictures

Olivier Huitel / Crystal Pictures

Gala for the Global Ocean werd gehouden in het operahuis en bekroonde het werk van Hollywoodacteur en activist Leonardo DiCaprio. Ook sterren als Nelly Furtado, Olga Kurylenko en Adrien Brody zakten naar het event af. Net als DiCaprio zet Albert zich met zijn Monaco Foundation in voor onze planeet en het klimaat, en strijdt hij tegen plastic in de oceanen en overbevissing. Beiden worden wel eens het groene dreamteam genoemd.

Wie Denemarken zegt, zegt natuurlijk Lego

In Billund, in het zuiden van Denemarken, hebben kroonprins Frederik en prinses Mary het Lego House geopend. Aan het doecentrum, dat kinderen en volwassenen uitnodigt om met 25 miljoen blokken te spelen, werd vier jaar gebouwd. Het is een nieuw concept naast de bestaande pretparken. Het bekende speelgoed is een van de best verkochte Deense exportproducten. Het Lego House hoopt jaarlijks 250.000 bezoekers te ontvangen.



Frederik bracht zijn vier kinderen, Christian, Isabella, Josephine en Vincent, mee. Zij mochten voluit de blokken uittesten. In haar toespraak benadrukte Mary het belang van spel en creativiteit. De Mary Foundation en de Lego Stichting werken ook al jaren nauw samen. Zo vullen ze rugzakken voor kinderen die dan uitgdeeld worden in vluchthuizen in Denemarken, Groenland en op de Faeröer Eilanden.



