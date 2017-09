VN opent onderzoek naar oorlogsmisdaden in Jemen

Een resolutie met die strekking, ingediend door de Arabische landen en gesteund door de Westerse lidstaten van de raad, werd - na intens overleg in de wandelgangen - met unanimiteit goedgekeurd. Ook de Jemenitische afvaardiging kon zich in de tekst vinden.

"Een geloofwaardig internationaal onderzoek is noodzakelijk, om op een grondige, transparante, onafhankelijke en onpartijdige wijze de feiten en omstandigheden rond mensenrechtenschendingen te bepalen, met het oog op het beëindigen van de cyclus van straffeloosheid in Jemen", verklaarde de Nederlandse vertegenwoordiger, namens een kerngroep van Westerse landen in de raad.

Eerder was Nederland ook de initiatiefnemer van een resolutie over een internationaal, onafhankelijk onderzoek. Bij gebrek aan internationale steun in de Mensenrechtenraad moest Nederland die resolutie toen intrekken.