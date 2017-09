Willy Sommers onverwacht in het huwelijksbootje gestapt

Van een huwelijk was gisteravond nog geen sprake in het hoofd van Willy Sommers, maar een halve dag later is de Vlaamse charmezanger een getrouwd man.

Aanleiding was de opname van het VTM-programma "De laatste 24 uur" waarin BV's wordt gevraagd wat ze zouden doen als ze nog 24 uur te leven hadden. Voor Cindy was dat in het huwelijksbootje stappen met Willy, waarop de zanger meteen op een knie ging.

Een aanzoek dat de vriendin van Willy Sommers duidelijk had verwacht, want ze had stiekem al alles in orde gebracht voor een verrassingshuwelijk op het gemeentehuis van Lennik.

Het is het eerste huwelijk voor Sommers. Hij en zijn kersverse echtgenote hebben samen een 15-jarige dochter en een 11-jarige zoon.