Wordt het de kerstman of de paashaas in Duitsland?

“Ik heb een duidelijk mandaat gekregen om een nieuwe regering te vormen en ik ga dat ook doen. Daarom bel ik met alle partijen, behalve Die Linke en de FDP”: bondskanselier Merkel afgelopen maandag, de dag na de verkiezingen. Maar het vormen die regering kan wel wat tijd in beslag nemen.

Verkennende stapjes

De partijen bereiden zich wel volop voor op hun nieuwe rol in een wisselende meerderheid of oppositie. Bij de SPD, bijvoorbeeld, die resoluut voor de oppositie gaat: de sociaaldemocraten willen een nieuwe koers en het uithangbord daarvan wordt een van hun populairste ministers uit de huidige regering: Andrea Nahles. De belangrijkste verschuiving vinden we voorlopig bij de CDU. De vijvenzeventigjarige Wolfgang Schäuble, huidig financiënminister en beroemd en berucht in heel Europa, wordt parlementsvoorzitter. Protocolair is dat een promotie, maar in de praktijk is het vooral een wegpromotie. Maar de benoeming van Schaüble als parlementsvoorzitter moet je vooral zien als een eerste beweging richting coalitievorming: de FDP heeft haar oog laten vallen op het ministerie van financiën en de groenen lopen niet echt warm voor Dr. Schaüble.

Bijltjesdag bij de overwinnaar

Ondanks hun dramatische uitslag, heet de leider van de SPD nog steeds Martin Schulz en die van de Beierse CSU – die haar slechtste resultaat ooit neergezet heeft - nog steeds Horst Seehofer. Merkel haar positie bij de CDU leek sowieso veilig. Maar de druk neemt toe. Vooral bij de CSU rommelt het op het hoofdkantoor in München. Volgend jaar zijn er deelstaatverkiezingen in Beieren: de CSU kan zich een twee debacle gewoon niet permitteren. Heel wat CSU’ers willen Seehofer zien vertrekken, maar “de koning van Beieren” verroert voorlopig geen vin. Spanning en sensatie genoeg bij de overwinnaars van de verkiezingen, de rechtsradicale AfD. Voorzitster Frauke Petry verraste maandagochtend vriend en vijand door doodleuk mee te delen dat ze niet in haar eigen fractie ging zetelen. Een dag later volgde dan het ontslag. Maar het vertrek was niet meer dan het orgelpunt van een lange scheiding. Petry voerde geen campagne, heeft zich teruggetrokken tijdens de campagne omdat ze het niet eens was met de harde lijn en deed nu de bom ontploffen tijdens wat de feestweek van de AfD moest worden. De harde campagnelijn was haar een doorn in het oog, Petry wou een brede – propere – rechtse beweging oprichten. Het verlies van Petry komt voor de Alternative für Deutschland hard aan: de partij scoorde in 1 kiesdistrict boven de 30 procent, dat van Petry.

Een nieuwe regering is niet voor morgen