Krakers hebben huis in centrum Gent alweer verlaten 

Of de eigenares dat al dan niet heeft gedaan, is onduidelijk. Feit is wel dat het huis rond 17 uur afgelopen middag opnieuw onbewoond bleek te zijn, de Roma hadden het huis alweer verlaten. Gent sukkelt al lange tijd met krakers (meestal Roma) die onbewoonde huizen innemen, of zelfs al één keer het huis van een gezin dat op vakantie was.

"Sowieso is het kraken van bewoonde panden strafbaar. Daar staat twee jaar gevangenisstraf op en vanaf één jaar moet de procureur ingrijpen", verduidelijkt Egbert Lachaert (Open VLD). "In de heel nabije toekomst, nu donderdag in de Kamer, wordt een wet gestemd die het voor krakers van bewoonde panden heel moeilijk moet maken."



Het is al een tijd duidelijk dat in het geval van onbewoonde panden, zoals vandaag weer het geval was in Gent, de zaak heel wat moeilijker ligt. "Maar de nieuwe wet zal wel degelijk ook gelden voor onbewoonde panden", voegt Lachaert eraan toe.