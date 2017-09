België nu officieel kandidaat voor hoofdzetel Europese Bankautoriteit

Na de brexit moet een aantal Europese agentschappen uit Londen verhuizen naar andere Europese steden. Eerder was al bekend geworden dat België officieel kandidaat is om het Europees Geneesmiddelenagentschap naar Brussel te halen.

Officieus was ook al geweten dat België ook de Europese Bankenautoriteit naar Brussel wil halen. Maar de kansen om deze vette vis binnen te halen, zijn kleiner. Eerder had vicepremier Kris Peeters (CD&V) al te kennen gegeven dat hij niet echt gelooft in de kansen om de hoofdzetel van de Europese Bankenautoriteit binnen te halen, omdat België al heel veel Europese instellingen huisvest.

De concurrenten van Brussel zijn Frankfurt (waar de Europese Centrale Bank al gevestigd is), Luxemburg met zijn sterke aanwezigheid van banken, Parijs, Dublin, Praag, Wenen en Warschau.