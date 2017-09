Catalaanse minister-president vraagt bemiddeling in conflict met Madrid

"Wij moeten duidelijk zeggen dat we voor bemiddeling zijn, ongeacht het scenario", zegt Puigdemont.

De Catalaanse regeringsleider bevestigt nogmaals dat hij noch zijn aanhangers hun recht op zelfbeschikking zullen opgeven. Het referendum over Catalaanse onafhankelijkheid komt er morgen, ondanks de tegenstand van de regering in Madrid. "Wat zeker niet zal gebeuren, is dat wij onze rechten zullen opgeven. (...) De regering heeft alles voorzien om de stembusgang normaal te laten verlopen."

"We moeten praten. We moeten onderhandelen zonder voorafgaande voorwaarden", aldus Puigdemont. Hij toont zich zelfs bereid het referendum van morgen eventueel af te gelasten. "Als de Spaanse staat zich bereid toont om over een referendum te praten, willen we dat van morgen nog afblazen."

De Spaanse regering haalt alles uit de kast om het referendum te verhinderen. Er zijn duizenden Spaanse politieagenten en leden van de Guardia Civil naar Catalonië gestuurd en de Catalaanse politie is onder Spaans toezicht geplaatst.

Het lijkt met andere woorden nog weinig waarschijnlijk dat de lont nog uit het Catalaanse vuur kan worden gehaald.