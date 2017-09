Dit verandert er vanaf 1 oktober

Koopkrachtstijging voor meer dan 420.000 bedienden

Ruim 420.000 bedienden in meer dan 50.000 bedrijven krijgen vanaf 1 oktober een koopkrachtstijging van 1,1 procent. Vakbonden en werkgevers bereikten hierover begin juni een akkoord. Het kan gaan over een echte loonsverhoging met 1,1 procent, maar de werkgever kan ook kiezen voor een andere, gelijkwaardige koopkrachtstijging.

Dronken fietsers spelen niet meer automatisch hun rijbewijs kwijt

Fietsers die in beschonken toestand door een agent worden betrapt, riskeerden tot nu toe naast een fikse geldboete ook de intrekking van hun autorijbewijs. Door een nieuwe wet is de rechter niet langer verplicht het rijbewijs in te trekken. De mogelijkheid blijft wel bestaan.

Vlaamse energielening wordt uitgebreid

Wie energiebesparende werken uitvoert, komt in aanmerking voor een energielening. Dat kan voor een investering in isolatie, nieuwe ramen, een nieuwe verwarmingsinstallatie of zonnepanelen. Voortaan kan maximaal 15.000 euro worden geleend, in plaats van 10.000 euro. Daarnaast bedraagt de periode waarbinnen de lening moet worden terugbetaald, nu acht jaar in plaats van vijf jaar. Voor de sociale doelgroep en verenigingen wordt die periode tien jaar.

Voor de algemene doelgroep bedraagt de intrest op de lening 2 procent. Die groep kan nog tot eind 2018 een energielening afsluiten. Wie behoort tot de sociale doelgroep, zoals de beschermde afnemers, gezinnen die een verhoogde tegemoetkoming krijgen van het ziektefonds en gezinnen met een laag inkomen, kan een energielening renteloos afsluiten. Ook voor die doelgroep is het bedrag verhoogd naar 15.000 euro. De afbetaling kan over tien jaar tijd.

Ook na 1 januari 2019 blijft de lening bestaan voor deze doelgroep. De Energiehuizen kunnen daarnaast nu ook aan niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen lenen, zoals scholen, ziekenhuizen en vzw's. Voor hen bedraagt de intrest 1 procent, met een looptijd van tien jaar. Ook kunnen zij maximaal 15.000 euro ontlenen.