James Franco wint hoofdprijs filmfestival San Sebastian met "The Disaster Artist"

"The Disaster Artist" is een komedie. De film, die gebaseerd werd op het boek The Disaster Artist: My Life Inside The Room, the Greatest Bad Movie Ever Made, toont hoe de cultfilm The Room van filmmaker Tommy Wiseau tot stand kwam. De hoofdrollen worden vertolkt door regisseurJames Franco en zijn broer Dave.

De Zilveren Schelp gaat naar de Argentijnse Anahi Berneri voor "Alanis", een film over een prostituée die voor haar zoon probeert te zorgen.

De prijs voor de beste acteur gaat naar de RoemeenBogdan Dumitrache voor zijn rol in de Roemeens-Franse prent "Pororoca", die voor beste actrice naar de Argentijnse Sofia Gala Castiglione voor haar rol in "Alanis".