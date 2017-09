Politie schiet in de buurt van Charleroi op ex-militair die dreigde met een wapen

De lokale politie was opgeroepen door de vrouw van de ex-militair, omdat die zich erg agressief gedroeg. De man van 56 zou de inboedel hebben vernield en dreigde zijn vrouw "een kogel in het hoofd" te schieten.

"De man was verward en zichtbaar onder invloed van alcohol en medicijnen", vertelde procureur des konings Vincent Fiasse in de loop van de dag op een persconferentie. "Toen de agenten ter plaatse kwamen, legden ze contact met de echtgenote. Maar de ex-militair verscheen op de trappen met een wapen."

"De vier agenten sommeerden de man herhaaldelijk om te blijven staan, maar de ex-militair weigerde te gehoorzamen. Hij richtte zijn wapen op een agent, waarna de politie tweemaal in zijn richting schoot. Hij werd geraakt in de linkeronderarm en in de buikstreek. De man moest worden geopereerd, maar verkeert niet meer in levensgevaar", aldus de procureur.

Het parket is een dubbel onderzoek gestart: naar de bedreigingen van de ex-militair en naar de schoten door de politie, zoals de procedure voorschrijft. Het laatste luik van het onderzoek werd toevertrouwd aan het Comité P.

"Er werd snel een reconstructie gehouden in aanwezigheid van de agenten en van een getuige die bij het hele gebeuren aanwezig was. Die laatste heeft bevestigd dat er meermaals geroepen is door de inspecteurs en dat de man zijn wapen op één van hen richtte", zegt de procureur. "Het feit dat het om een nepwapen ging, verandert niets aan de inschatting van de situatie door de politieagenten."