Spanning stijgt in Spanje: Politie blokkeert stemsoftware, scholen blijven bezet, duizenden mensen komen op straat

Aan de vooravond van het onafhankelijkheidsreferendum dat morgen moet worden gehouden is de spanning te snijden in Spanje. Agenten van de Guardia Civil zijn binnengevallen bij het Catalaanse Technologie- en Communicatiecentrum, en heeft daar volgens de Spaanse centrale overheid alle technologie om elektronisch te stemmen buiten gebruik gesteld. Volgens een woordvoerder van de Spaanse regering is het daarmee "absoluut onmogelijk" geworden om een referendum te houden.



Daarnaast is de politie bezig om alle locaties die gebruikt zullen worden als stembureau, vooral scholen, te ontruimen en verzegelen. Over heel Catalonië zijn er in totaal meer dan 2.300 stembureaus, waarvan meer dan 200 in Barcelona. De politie heeft orders gekregen om die tegen 6 uur morgenvroeg te verzegelen. 1.300 stembureaus zijn volgens de Spaanse overheid zaterdagmiddag al verzegeld.

Sinds gisteren bezetten honderden voorstanders van het onafhankelijkheidsreferendum de scholen die morgen als stemlokaal moeten dienen. Vaak gaat het om hele gezinnen met kinderen, die de voorbije nacht in de scholen hebben doorgebracht en vast van plan zijn om tot morgenvroeg op post te blijven. Volgens de Spaanse overheid zijn in totaal 163 scholen bezet. De activisten mogen naar buiten, zeggen de politiediensten, maar niemand mag de scholen nog binnen.

In de bezette scholen zijn filmvertoningen, yogasessies, picknicks en eetfestijnen aan de gang. Enerzijds om de sfeer erin te houden, maar ook om een alibi te hebben om de school in het weekend open te houden.



De Mossos d'Esquadra, de Catalaanse politiedienst heeft al aangekondigd dat de bezetters de lokalen moeten verlaten tegen morgenvroeg, 6 uur. Ze geeft daarmee aan dat ze de scholen liever niet ontruimt met dwang of geweld. De Mossos moeten er ook op toezien dat er geen verkiezingsmateriaal in de scholen wordt binnengebracht.

Alle 2.300 stemlokalen verzegelen wordt toch een moeilijke klus voor de politie. Zeker omdat de separatistisch gezinde overheid van Catalonië de burgers heeft opgeroepen om vroeg te komen stemmen, nog vóór de stemlokalen om 9 uur zouden moeten opengaan.

In Barcelona, maar ook in Madrid en verschillende andere steden zijn vandaag overigens ook duizenden mensen op straat gekomen om hun steun aan de eenheid van Spanje te uiten. De betogers zwaaien met de Spaanse vlag en scanderen "Spanje is één". Hier en daar werd ook opgeroepen om de Catalaanse president Carles Puigdemont op te sluiten.



Hoe de dag van het geplande referendum zal verlopen, niemand die het kan inschatten. Maar met een publiek dat vastbesloten is om zijn stem uit te brengen, en twee verschillende politiediensten, de Spaanse en de Catalaanse, die worden ingezet om dat te verhinderen, belooft het een uiterst gespannen dag te worden. "Het zijn situaties die gevaarlijk kunnen zijn", zegt correspondent Sven Tuyttens in Barcelona. "Vooral als je weet dat die spanning al weken-, zelfs maandenlang aan het opbouwen is. Er kan vanalles gebeuren in een stad als Barcelona, waar morgen meer dan 1 miljoen mensen op de been kunnen zijn."

Gisteravond nog een massabijeenkomst in Barcelona

"Wij zijn geen criminelen. Wij zijn burgers die willen stemmen, en we zullen dat doen terwijl de wereld toekijkt", zei voorzitter van het Catalaanse parlement Jordi Sanchez gisteravond tijdens een massabijeenkomst in Barcelona, het sluitstuk van de campagne voor het referendum.

"Zondag hebben we een afspraak met de toekomst", zei de Catalaanse president Carles Puigdemont tijdens dezelfde meeting. "En hetzelfde geldt voor maandag en de hele volgende week. Want we zullen beginnen te gaan met stevige stappen en met de soevereiniteit en de waardigheid die ze ons hebben proberen af te nemen. We zullen onszelf weer in de spiegel durven aan te kijken."