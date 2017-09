Wie heeft Anne Frank verraden? Internationaal team zoekt naar antwoorden

"De eerste resultaten in het vooronderzoek zijn boven alle verwachtingen", zegt initiator Thijs Bayens aan de Nederlandse openbare omroep NOS. "We zijn nu zes maanden bezig en hebben software ontwikkeld waar we alle data uit archieven kunnen inladen. Daarmee kunnen we snel verbanden leggen en bijvoorbeeld nieuwe links zoeken tussen personen."

"Ik acht de kans steeds groter dat het lukt om de zaak op te lossen. We zijn nu nog bezig met het vooronderzoek, maar de resultaten zijn boven alle verwachtingen", zegt Bayens nog. Zo zijn er belangrijke nazi-documenten gevonden in CIA-archieven die 73 jaar spoorloos waren, vertelt hij nog. "Ook hebben we nieuwe verbanden kunnen aantonen tussen figuren rond de familie Frank en is er een lijst informanten van de Gestapo in Amsterdam gevonden."

Het is de bedoeling dat de resultaten van het onderzoek op 4 augustus 2019 worden voorgesteld. "Dan is het 75 jaar geleden dat Anne Frank met haar familie werd gearresteerd, zegt Bayens.

Vorige jaar meldde de Anne Frank Stichting nog dat onderzoek had uitgewezen dat het meisje mogelijk niet verraden is, maar dat agenten haar en haar familie mogelijk toevallig hebben ontdekt toen ze het achterhuis binnenvielen in verband met een zaak van illegale arbeid.