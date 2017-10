Catalonië na het stemmen: ruimte voor redelijkheid of blijft kloof tussen Madrid en Barcelona gapen?

Wie gisteravond nog hoopte dat het Catalaanse referendum in alle rust zou verlopen, had het mis. De Spaanse regering van Mariano Rajoy heeft duizenden agenten van de Policía Nacional en de Guardia Civil ingezet om zoveel mogelijk Catalanen te verhinderen hun stem uit te brengen. De confrontatie tussen gemotiveerde burgers en robocops is op verschillende plaatsen ontaard, waarbij vooral de Spaanse politie zich van zijn harde kant heeft getoond. Stemgerechtigde burgers die tegen de grond worden gewerkt, mensen die over het asfalt worden gesleurd, zwaarbewapende agenten die stembureaus binnenvallen of die mensen uiteendrijven met rubberkogels. Het Spanje van na de Franco-dictatuur heeft niet zijn meest democratische gelaat laten zien. "Dom" en "autoritair", zei Vincent Scheltiens vanmorgen, onderzoeker politieke geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen. Het doel van Madrid: het referendum in de war sturen en dus de eis voor onafhankelijkheid fnuiken. De beelden die we vandaag hebben gezien, lijken echter net het tegenovergestelde effect te hebben. Hoewel Madrid volhoudt dat de politie proportioneel is opgetreden, heeft de legitimiteit van de Spaanse premier Mariano Rajoy vandaag toch een deuk gekregen.

"Het ongerechtvaardigde gebruik van geweld door de Spaanse staat, irrationeel en onverantwoordelijk, houdt de wil van de Catalanen niet tegen", reageerde de Catalaanse minister-president Carles Puigdemont. Net hij en zijn Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) zijn de grote wegbereiders van het referendum geweest. Hij heeft al aangekondigd dat hij eenzijdig de onafhankelijkheid zal uitroepen als een meerderheid voor onafhankelijkheid heeft gestemd. Maar hoe zal het stemmen tellen verlopen na de chaos van vandaag? Allicht zal de meerderheid die is gaan stemmen voor onafhankelijkheid hebben gestemd. Maar of dit ook een meerderheid van alle Catalanen is, is nog maar de vraag want veel burgers zijn niet gaan stemmen. Er zouden dus vragen kunnen rijzen over de representativiteit van het referendum. Mogelijk zijn vooral de die hard-nationalisten gaan stemmen, aangewakkerd door het machtsvertoon van de Spaanse politie.

En hoe moet die boedelscheiding tussen Barcelona en Madrid dan wel verlopen? Geen mens die het weet. Recht op zelfbeschikking is één ding, maar hoe zit dat in de praktijk? De Catalaanse en de Spaanse regering zullen hoe dan ook met elkaar moeten praten, maar die dialoog is er na vandaag niet makkelijker op geworden. Het referendum zou wel eens een pyrrusoverwinning voor de Catalaanse nationalisten kunnen blijken, terwijl de onbuigzame houding van de regering in Madrid de Catalaanse weerzin tegen de "Spaanse overheersing" net lijkt aan te wakkeren in plaats van af te zwakken. Wat een "feest van de democratie" moest worden, laat veel Catalanen en Spanjaarden achter met een bittere nasmaak in de mond.