De vijf boeken die het leven van Hendrik Vos hebben veranderd

1. Een man - Oriana Fallaci

"Het wordt allemaal uitvergroot, tegen de achtergrond van de Griekse dictatuur van de jaren zeventig. Dat maakt het boek heel rauw en heftig en ook beklemmend en onverbiddelijk. Het is een verhaal waar je van moet bekomen, waar goed en kwaad plots dieper in elkaar vloeien dan je als lezer wil geweten hebben. En finaal weet je niet meer wat moet denken."

"Het is een relaas dat bij momenten erg bombastisch is en de romantiek spat er ferm af, maar tegelijk is het een heel scherpe analyse van waar politiek om draait: de strijd tussen macht en idealen, op een grens tussen pragmatiek en koppigheid. Hoe principieel kan en mag een mens zijn? Wanneer gaat eerlijkheid over in halsstarrigheid en bokkigheid? Waar ligt de lijn tussen diepe passie en onredelijkheid? Hoe wordt zelfs een dromer genadeloos en bikkelhard?"

"Oriana Fallaci vertelt over het leven van Alexandros Panagoulis, een Griekse verzetstrijder in de tijd van het kolonelsregime. Hij werd gemarteld en zat jarenlang in een piepkleine cel, in gruwelijke omstandigheden", vertelt Hendrik Vos. "Hij raakt uit de gevangenis, maar hij maakt het zichzelf nooit gemakkelijk: hij blijft fel en compromisloos vechten voor de echte vrijheid. Hij sterft uiteindelijk, vermoedelijk in een aanslag."

2. Het wezen van de olifant - Toon Tellegen

"De olifant wil alleen maar in bomen klimmen, ook al is hij daar helemaal niet voor geschikt. Telkens valt hij naar beneden en houdt hij er schrammen en builen aan over, en kermt hij van de pijn. Maar hij wil de verte zien, en blijft dus streven naar wat voor hem onbereikbaar is. De andere dieren in het bos, zoals de mier of de eekhoorn, denken er het hunne van. Ze bekijken de olifant meewarig, of vol bewondering. Ze vinden hem dom, of net heel dapper. Soms voelen ze medelijden, en dan weer afkeer bij al die dwaasheid. De boeken van Toon Tellegen zijn van een ontroerende schoonheid, zonder meer", zegt Vos over de verhalen van de beroemde Nederlandse auteur.



"Het klinkt vast wat bizar, maar ik leer er veel van, van hoe dit soort boeken zijn geschreven. Het helpt me, als ik zelf columns schrijf, als ik les geef, of een lezing houd. Als je een boodschap wil overbrengen, en je wil dat ze ook blijft hangen, dan moet je naar het pure gaan, de dingen zeggen zoals ze zijn en je verhaal niet verpakken in een gesofisticeerd jargon. Daarom hou ik van boeken zonder moeilijke woorden en zonder ingewikkelde zinnen. De woorden die het meest raken en beklijven, zijn meestal de eenvoudigste."

"De boeken van Tellegen zijn niet echt kinderboeken, maar het genre leunt er dicht bij aan. Goede kinderboeken worden vreselijk onderschat. Het is echt een kunst om in een taal die iedereen verstaat en met maar een handvol lettergrepen toch een heel palet aan emoties op te roepen. Dat vraagt een grote creativiteit en heel veel fantasie. Diep verdriet of mateloos geluk, verontwaardiging of fascinatie, intense woede of een lange stilte: in een sterk kinderboek zijn er maar een paar woorden nodig om het allemaal scherp en treffend op te roepen. Laatst las ik nog “Armstrong: de avontuurlijke reis van een muis naar de maan”. Een prachtboek, mooi uitgegeven ook, en geïllustreerd door een tekenaar met veel talent. Van dat soort boeken word ik heel erg blij."