De Vlaamse klimaatdoelstellingen: een mission impossible?

De federale regering bepaalt hoeveel biobrandstoffen moeten worden toegevoegd. Maar blijkbaar is het percentage biobrandstoffen ernstig overschat. Zo zal het Vlaamse verkeer geen 20% maar 16% groene energie leveren. "Een te optimistische berekening van de vorige Vlaamse regering en de federale overheid. Die we nu noodgedwongen naar onderen moeten corrigeren", zo klinkt het op het kabinet van Vlaams energieminister Bart Tommelein (Open VLD).

Het wordt bijzonder moeilijk om de Vlaamse klimaatdoelstellingen te halen. Want nu blijkt dat Vlaanderen zijn cijfers voor het vergroenen van het verkeer naar onderen heeft moeten bijstellen. Dat vergroenen gebeurt door biobrandstoffen in de diesel en benzine te mengen.

We rijden niet groen genoeg

Van de 25 TWh (TerraWattuur, een eenheid voor energie) groene energie die Vlaanderen over vier jaar moet maken om zijn doelstellingen te halen, zou er 5 TWh komen uit de biobrandstoffen die in onze diesel en benzine worden gemengd. Zou. Want in de nieuwe cijfers is dat niet langer 5 TWh, maar 4 TWh. Daarmee daalt de bijdrage van het groene verkeer in de klimaatdoelstellingen van 20 naar 16%.

Het was een verrassend cijfer dat we een paar dagen geleden ontdekten in de nieuwe energieberekeningen van de Vlaamse overheid. Want niet alleen de groenestroomproductie was naar beneden bijgesteld (door het wegvallen van Langerlo dus), maar ook de bijdrage van het groene verkeer. En dat groene verkeer telt mee voor de klimaatdoelstellingen.

Een extra probleem voor de Vlaamse regering. Waar ze zelf mogelijk weinig kan aan doen. Want het is dus aan de federale regering om het aandeel biobrandstoffen op te trekken. Waarna Vlaanderen dat kan doorrekenen in zijn duurzame energiemix.

Een serieuze daling, die alleen kan worden opgevangen door 100.000 extra daken van zonnepanelen te voorzien en nog eens 100 windturbines bij te plaatsen. Het kabinet van Vlaams energieminister Bart Tommelein kijkt daarbij uitdrukkelijk naar de vorige Vlaamse regering. Blijkbaar is die ervan uit gegaan dat er tegen 2020 veel meer groene brandstof in onze diesel en benzine zou zitten. Een te optimistische doorrekening van de quota biobrandstof die de federale regering aan de brandstofleveranciers oplegt. Want we zullen in 2020 dus veel minder groen rijden dan verwacht.

We maken niet genoeg groene stroom

En dat net op het moment dat de Vlaamse regering ook haar productie van groene elektriciteit naar onderen moet bijstellen. Omdat ze niet langer wil inzetten op biomassa en het laatste grote biomassaproject, in Langerlo, geen subsidies meer gunt. Want in de nieuwe Vlaamse energieheffing zijn de 4 miljard voor biomassaprojecten volledig geschrapt. Hoewel Langerlo in theorie nog recht heeft op ruim 2 miljard groenestroomcertificaten. Op voorwaarde dat de centrale voor augustus 2018 opnieuw opstart. Maar die kans is klein: de huidige eigenaar van Langerlo is failliet.

We hebben niet genoeg wind en zon

De vraag rijst of Vlaanderen met die drastische koerswijziging -amper vier jaar voor de eindstreep- de Europese klimaatdoelstellingen van 2020 haalt. Want om de weggevallen biomassacentrales en de ontbrekende biobrandstoffen in onze auto’s op te vangen moeten we ons wind- en zonne-energiepark in een recordtijd meer dan verdubbelen. Elk jaar 107 windmolens erbij dus, plus nog eens elk jaar 100.000 particuliere daken met zonnepanelen.

Dat is een gigantische inspanning. Vooral als je het vergelijkt met wat er de afgelopen 15 jaar is gebeurd. Met heel zware subsidiëringen zijn er 270.000 zonne-installaties gelegd op Vlaamse daken. De meeste op gezinswoningen, met een beperkt aantal panelen. Daarnaast verschenen er een 5.000-tal middelgrote pv-installaties op kmo’s. En ook grote bedrijven stapten enthousiast in de boot en bouwden een bijna duizend grote zonneparken op de daken van hun distributiecentra, loodsen of fabrieksgebouwen.

Maar toen de subsidies werden afgebouwd of zelfs helemaal verdwenen, stortte de markt van de zonnepanelen ineen. En het is een titanenwerk om die markt terug op te bouwen. Toch slaagde minister van Energie Bart Tommelein erin een nieuwe dynamiek te creëren. De zonnepanelen zijn immers fel gedaald in prijs, en halen zelfs zonder subsidies een (bescheiden) rendement. Dat kon de gezinnen wel overtuigen: in 2016 kwamen er ruim 25.000 kleine installaties bij, zes keer zoveel als het jaar voordien toen er nog geen 5000 nieuwe zonnedaken werden gelegd. Maar de kmo’s en grote bedrijven stappen nog altijd niet mee. Nochtans krijgen ze wel nog bescheiden subsidies voor hun panelen. Maar de opbrengst is te laag, vinden ze.