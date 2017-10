Aanvaller steekt twee vrouwen dood in station Marseille, militairen schieten dader dood

In Saint-Charles, het hoofdstation van Marseille, begon om 13.45 uur vanmiddag een man plots met een mes voorbijgangers aan te vallen. Twee vrouwen overleefden de aanval niet: één werd de keel doorgesneden, een andere werd dodelijk gewond in de maag.

Volgens een bron bij het onderzoek naar de zaak zou de dader "Allah akbar" geroepen hebben tijdens de aanval. De politie vermoedt ook dat het om terrorisme gaat en heeft de Franse antiterreurcel op de zaak gezet.

De lokale politie vraagt intussen aan de bevolking om uit de buurt te blijven van het station Saint-Charles, het hoofdstation van de Zuid-Franse stad. Het station is ontruimd, de ruime omgeving is afgezet en het treinverkeer is onderbroken.



Minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb heeft getweet dat hij onmiddellijk de plaats van de aanval zou bezoeken.