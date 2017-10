Van Overtveldt: "Regering heeft duidelijk beslist hoe effectentaks er moet uitzien"

Het was een van de opvallendste maatregelen in het Zomerakkoord: een belasting op - ruwweg - aandelen, die 254 miljoen euro moet opbrengen voor de staatskas. Het was een eis van CD&V, dat naar eigen zeggen een eerlijkere fiscaliteit wil.



Al snel rezen er heel wat vragen over de taks. Zo moet er belasting worden betaald als er meer dan 500.000 euro staat op een effectenrekening. Maar wat als iemand meerdere rekeningen heeft? En vallen verzekeringsproducten ook onder de effectentaks? En aandelen van familiebedrijven?



Ontsnappingsroute

In "De zevende dag" kwam minister van Financiën (N-VA) meer uitleg geven over de effectentaks. Zo willen heel wat mensen weten hoe Financiën gaat weten wie hoeveel effectenrekeningen heeft en hoeveel daarop staat.



Die controle is dubbel, legt Van Overtveldt uit. "Enerzijds moeten de banken melden aan de Nationale Bank wie een effectenrekening heeft en hoeveel daarop staat, anderzijds moeten eigenaars van een effectenrekening dat ook melden in hun belastingsaangifte."



Lijkt dat niet verdacht veel op een vermogenskadaster? "Nee, het gaat niet om een vermogenskadaster, wel om een controle op het aantal rekeningen", antwoordt de minister. Zo wordt vermeden dat mensen hun geld gaan spreiden over verschillende rekeningen.



Over welke producten gaat het precies? Van Overtveldt somt op: "Aandelen, obligaties, fondsen, kasbons en warrants." De minister moet wel toegeven dat verzekeringsproducten een mogelijke ontsnappingsroute zijn, maar daar zou rekening mee gehouden zijn.



Raad van State