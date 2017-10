Minister Van Overtveldt over Marc Stockbroekx: "Ik distantieer mij volledig van die man"

"Terzake" bracht het nieuws vrijdag aan het licht. Marc Stockbroekx, op dat moment een N-VA-bestuurslid in Brasschaat, mocht langskomen op het kabinet van minister Van Overtveldt (N-VA) om te praten over nieuwe wetgeving, die ook zijn eigen bedrijf - ondertussen dat van zijn zoon - goed zou uitkomen.



In "De zevende dag" heeft de minister zich gedistantieerd van Stockbroekx. "Ik distantieer mij van die man. Ik heb hem 1 keer ontmoet en zodra we wisten wie hij was, hebben we het probleem kalt­ge­stellt." De minister benadrukt nog dat Stockbroekx niet heeft meegeschreven aan nieuwe wetgeving rond fraude.